Nach Yachtbrand: Strache darf Kroatien laut Behörden verlassen

Heinz-Christian Strache ist am Sonntag, wie berichtet, einem schweren Feuer auf einer Boots-Tour vor Kroatien entkommen. Am Donnerstag, 1. Juli, ist der ehemalige FPÖ-Chef als Auskunftsperson in den Ibiza-U-Ausschuss geladen, und am 6. Juli beginnt der Prozess gegen ihn wegen mutmaßlichen Gesetzeskaufs in der Ära der ÖVP/FPÖ-Koalition.

Für den Termin im U-Ausschuss hat sich Strache am Montag entschuldigt und gebeten, ihn für den nächsten Termin am 15. Juli zu laden. Zunächst lautete das Argument, Strache müsste für Einvernahmen zu dem Bootsunfall in Kroatien bleiben. Die Pressesprecherin des zuständigen Ministeriums für Meer, Transport und Infrastruktur teilte am Montag allerdings der Austria Presse Agentur mit, dass sich niemand von den Beteiligten mehr in Kroatien aufhalten müsse. Nur der Bootskapitän sei zur Vernehmung in die Hafenbehörde gebeten worden.

Was war passiert?

Strache wqllte mit seinen erwachsenen Kindern ein entspanntes verlängertes Wochenende in den Buchten von Kroatien verbringen. Am Sonntag sollte es wieder zurück nach Österreich gehen.