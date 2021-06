Strache soll Bootsfeuer entkommen sein

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll nur knapp einem Bootsunglück entkommen sein.

Am Sonntagvormittag soll eine 15 Meter lange Motorjacht nahe Biograd in Kroatien auf Grund gelaufen sein, in Folge soll das Schiff in Flammen aufgegangen sein, berichten krone.at und heute.at. Demnach sollen acht Österreicher mit an Bord gewesen sein, darunter auch der ehemalige Vize-Kanzler Österreichs.

Den Passagieren dürfte es gelungen sein sich ans Ufer zu retten.

Die Brandursache soll jedenfalls noch unklar sein. Die Österreicher – darunter Strache – laut Krone-Angaben in Kroatien festsitzen. Die Ausreise soll den Passagieren so lange verweigert werden, bis die Brandursache geklärt ist.