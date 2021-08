Strache-Urteil könnte Politik-Business verändern

Grubmüller habe einerseits 2017 10.000 Euro an die FPÖ gespendet. Strache schaffte dann in den Regierungsverhandlungen die Aufnahme der Privatklinik Währing in den Prikraf.

Das Urteil gegen Strache – vor allem wenn Richterin Claudia Moravec-Loidolt Strache für schuldig befinden sollte – könnte weitreichende Konsequenzen für die Parteien haben.

Denn im Mittelpunkt der Vorwürfe steht nicht nur die Spende von 10.000 Euro sowie Chats zwischen Strache und Grubmüller während der Regierungsverhandlungen im Jahr 2017, sondern vor allem auch ein Initiativantrag aus dem Sommer 2017.