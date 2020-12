Im Team HC Strache gehen nach der Wahl die Wogen hoch

Er fühle sich "wissentlich getäuscht" und möchte wie Cadilek aus dem THC Strache austreten, erklärt Hinterreiter. Genauso wie zahlreiche andere enttäuschte Parteimitglieder aus Rudolfsheim-Fünfhaus, wie er sagt.

Hinterreiter und Cadilek sind aber nicht die einzigen, die über mangelnde Handschlagqualitäten im Team HC klagen. Auch in anderen Bezirken, in denen nicht diejenigen, die im Wahlkampf das Gesicht der Partei waren, in die Bezirksvertretungen einzogen, gab es zuletzt Wirbel.

Sei es im dritten Bezirk, wo Ex-(FPÖ- und dann THC-)Gemeinderat Dietrich Kops das einzige Bezirksratsmandat annahm, in Simmering wo dasselbe auf Ex-Gemeinderat Klaus Handler zutrifft oder in der Donaustadt, wo THC-Vizechef Karl Baron Klubobmann wurde. Ein weiterer Bezirksfunktionär, der trotz großem Engagements im Wahlkampf nicht zum Zug kam, aber ungenannt bleiben möchte, erwägt ebenfalls den Parteiaustritt.

"Wir sind alle Verlierer"

THC-Generalsekretär Christian Höbart erklärt den Status quo mit dem schlechten Abschneiden bei der Wahl: "Das Grundproblem ist, dass wir unser Ziel, in den Gemeinderat einzuziehen, nicht erreicht haben. Wäre das der Fall, würden jetzt mehr in den Bezirksvertretungen sitzen. So gibt es aber nur Verlierer. Heinz-Christian Strache, ich und alle anderen - wir sind alle Verlierer."