Erster Bezirksrat tritt aus dem Team HC Strache aus

Das war's mit dem Klubstatus für das Team HC Strache (THC) in Favoriten. Wie der KURIER bereits vorige Woche in Aussicht stellte, stolpert die nur mehr auf Bezirksebene existente Kleinpartei des ehemaligen Vizekanzlers Heinz Christian Strache im 10. Bezirk über einen internen Streit um den Posten des Klubobmanns. Nach der konstituierenden Sitzung der Bezirksvertretung am Mittwochabend, bei der beide THC-Bezirksräte ihr Mandat angenommen hatten, trat am Donnerstag einer der beiden - Ex-FPÖ-Bezirksrat Wolfgang Cadilek - aus der Partei aus.

Da Cadilek sein Mandat jedoch nicht zurücklegt und wilder Abgeordneter bleibt, kann das THC keinen anderen Bezirksrat nachnominieren. Der zweite Mandatar - Ex-FPÖ-Gemeinderat Günter Kasal - bleibt damit als einsamer THC-Bezirksrat in Favoriten übrig. Zur Gründung eines Klubs wäre zumindest ein zweiter Bezirksrat nötig.