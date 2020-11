Team HC Strache droht Verlust des Klubs in Favoriten

Dem nur noch auf Bezirksebene existenten Team HC Strache droht ein weiterer Rückschlag. Zwar stünden der Kleinpartei, die bei der Wien-Wahl mit 3,27 Prozent der Wählerstimmen den Einzug in den Gemeinderat klar verfehlte, 17 Bezirksräte und fünf Klubs (in Favoriten, Meidling, Floridsdorf, in der Donaustadt und in Liesing) zu. Aufgrund eines internen Streits ist nun aber fraglich, ob der Klub in Favoriten zustande kommt.

Grund ist die Frage, wer Obmann des neuen, aus zwei Bezirksräten bestehenden Mini-Klubs werden sollte: Ex-FPÖ-Gemeinderat Günter Kasal aus Hietzing oder der Favoritner Ex-FPÖ-Bezirksrat Wolfgang Cadilek. Ersterer bekam vier Vorzugsstimmen, Letzterer zumindest 25.