5 Serien, auf die wir uns im November bei Netflix & Co freuen

4. Dexter: New Blood

Einer der berühmtesten Mörder der TV-Welt ist zurück: Dexter. Zehn Jahre ist es her, dass er während eines Hurricanes verschwunden ist. Mittlerweile lebt er unter neuem Namen in einer beschaulichen Kleinstadt im US-Bundesstaat New York - doch seine Vergangenheit lässt ihn nicht los. Michael C. Hall schlüpft wieder in die Rolle des Dexter, und auch Jennifer Carpenter ist wieder mit dabei.

"Dexter: New Blood" ist ab 22. November bei Sky zu sehen