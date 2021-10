"Army of Thieves" auf Netflix: Fast wie im Film

„Army of Thieves“ (Regie führte Schweighöfer selbst) vereint alle Zutaten, die man aus Heist Movies à la „Ocean’s Eleven“ kennt. Es gibt wilde Verfolgungsjagden, temporeiche Zusammenschnitte von Überfallsszenen (inklusive einer Stimme aus dem Off, die den ausgeklügelten Plan erklärt) sowie ein buntes Team, das Hacking- und Nahkampfkenntnisse vereint und sich ab etwa der Hälfte der Handlung zerkracht. Das ist ja wie in einem Kinofilm, stellt Sebastian an einer Stelle fest. Mit Meta-Witzen werden Genreklischees entlarvt – dann aber trotzdem erfüllt.

Das Endergebnis ist ebenso vorhersehbar wie bei „Army of the Dead“, der neue Film nimmt sich aber immerhin nicht allzu ernst – und Schweighöfer passt gut in die Rolle des Sonderlings.