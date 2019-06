Interview mit Jim Jarmusch: "Vampire sind mir lieber"

Apropos Metapher: In „The Dead Don’t Die“ spielt zuerst die Umwelt verrückt, bevor die Toten aus den Gräbern steigen. Wie wichtig war Ihnen diese Thematik?

Ich finde, der Klimawandel ist die größte Herausforderung für unser menschliches Überleben. Die Vorstellung, dass manche diese Tatsache ignorieren, beunruhigt mich zutiefst. Ich habe große Sympathie für alle jungen Leute, die heute auf die Straße gehen und für das Wohl unserer Umwelt kämpfen. Dabei zähle ich selbst zu den Umweltsündern: Ich fahre ein Auto mit fossilen Brennstoffen, fliege mit dem Flugzeug, trinke Wasser aus Plastikflaschen und mache Zombie-Movies. Ich bin also ganz klar kein Aktivist, aber ich bewundere all jene, die sich engagieren. Meiner Ansicht nach leidet unsere Gegenwart schwer an einem Mangel an Empathie, vor allem bei Politikern. Wir werden von gierigen Konzernen kontrolliert und stehen einem sterbenden Planeten gegenüber. Diese ökologische Krise ist wirklich dramatisch.

Ihr Film wurde in Cannes als Anti-Trump-Film angekündigt. Was halten Sie davon?

Ich schere mich einen Dreck um Trump. Trump ist einer von den vielen narzisstischen, mächtigen Menschen, die keinerlei Empathie empfinden. Darauf reagiere ich in „The Dead Don’t Die“. Und ja, einer meiner Figuren ( Steve Buscemi als rassistischer Republikaner, Anm.) trägt eine rote Baseballkappe wie Trump. Aber zu behaupten, mein Film handle von Trump ist eine echte Beleidigung. Freunde von mir hassen Trump zutiefst und verbringen dadurch mehr Zeit mit ihm als mit irgendetwas anderem. Das verstehe ich nicht. Trump ist ein Typ aus dem Reality-Fernsehen, ein Lügner und ein Blödmann. Ich habe keine Lust, mich mit ihm zu beschäftigen.