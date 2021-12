Corona: Wie Amazon Impfgegner-Propaganda unterstützt

Lizenzgebühren für Amazon

Der größte Teil der T-Shirts wird über das Programm „Merch by Amazon“ produziert. Verkaufspartner stellen dabei lediglich Designs zur Verfügung, um den Rest kümmert sich Amazon und kassiert gute Lizenzgebühren. Für ein T-Shirt, das 17,99 Euro kosteten würden 3,04 Euro an Gebühren anfallen.

Bei einem Verkaufspreis von 21,99 Euro sollen schon 5,64 Euro fällig werden. Für den Endkunden ist nicht erkenntlich, wer die Designs erstellt hat, für sie ist Amazon der Verkaufspartner der T-Shirts. Und das ist auch rechtlich so, denn in der Servicevereinbarung von „Merch by Amazon“ steht: „Amazon ist der aktenkundige Verkäufer der Produkte“, wie das Handelsblatt zitiert.

Ähnliche Causa bei Spreadshirt

Auch andere Plattformen haben ein ähnliches Problem in der Vergangenheit gehabt, wie etwa Spreadshirt. Dort wurde letztes Jahr ein Shirt mit einem Davidstern und der Aufschrift „nicht geimpft“ angeboten. Dies sorgte in sozialen Netzwerken für Aufregung und wurde von Spreadshirt und einer Entschuldigung auf Twitter von der Plattform genommen.

Auch wenn die Aufregung auf den sozialen Medien im Falle Amazon fehle, fordert Müller-Gemmeke das Unternehmen zur Handlung auf. „Ich weiß, dass es nicht illegal ist, T-Shirts mit dem Aufdruck ,Ungeimpft‘ zu verkaufen“, sagt sie. „Aber in einer Zeit, in der es um Menschenleben geht, erwarte ich von Amazon, dass sie bei so etwas nicht mitmachen.“