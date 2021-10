Sturm-Torjäger Jakob Jantscher: "Das waren noch richtige Fußballer"

Jakob Jantscher erlebt gerade seinen zweiten Frühling. Mit 7 Toren und 6 Vorlagen ist er der Topscorer der Bundesliga. Wie hat es der 32-Jährige geschafft, nach seiner Rückkehr zu Sturm Graz 2018 noch einmal so aufzudrehen? Welchen Anteil hat Sturm-Trainer Christian Ilzer? Und wie sehen Jantschers Pläne für die Zukunft aus?

KURIER-Sportredakteur Stefan Berndl hat mit Jantscher am Montag, also nach der 1:4-Niederlage im Topspiel gegen Salzburg, telefoniert und gesprochen. Nicht nur über seine starken Leistungen in den letzten Wochen und Monaten, sondern auch über das Nationalteam, das ja von seinem Ex-Trainer Franco Foda trainiert wird. Viel Spaß mit der aktuellen Folge der Nachspielzeit.