Jantscher schießt Sturm zum 1:0 gegen Ried

Nach der 2:3-Schlappe in Hartberg gab es einen erfolgreichen Sturm-Auftritt gegen Ried. Die Grazer siegten 1:0 und tankten Selbstvertrauen für das Europa-League-Heimspiel gegen Real Sociedad.

Die Rieder spielten anfangs keineswegs Verstecken und kamen ebenfalls zu guten Angriffen. Lackner (per Kopf) und Chabbi zeigten, dass man dem Tabellenzweiten keineswegs kampflos die Punkte überlassen wollte. Der Gastgeber übernahm aber immer mehr das Kommando und wurde in der 32. Minute belohnt: Jakob Jantscher griff in die Trickkiste, der Routinier nahm den Ball mit dem Kopf mit, ließ Verteidiger Reiner mit einem Haken ins Leere fahren und bezwang Goalie Sahin-Radlinger. Angesichts der Chancen eine verdiente Führung, auch wenn sich die Ilzer-Elf gegen die Rieder Verteidigung oft schwer tat. Die Gäste begannen nach der Pause erneut engagiert, Nutz scheiterte aber an Goalie Siebenhandl.

Der Grazer bestimmten jedoch bald wieder das Geschehen, vergaben noch Chancen durch Wüthrich und Niangbo und siegten letztlich verdient.

Der Gegner am Donnerstag (21 Uhr) ist freilich ein anderes Kaliber. Real Sociedad führt die La-Liga-Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf Real Madrid, FC Sevilla und Atlético Madrid an – allerdings mit einem Spiel mehr als die Verfolger.

Superstar verletzt

Die Basken sind wie Sturm in der Gruppe noch sieglos, haben aber zumindest zwei Remis geholt, während Sturm auf den ersten Punkt wartet. Gut für die Grazer: Mikel Oyarzabal erlitt im Training einen Faserriss im hinteren Oberschenkel und fehlte beim 1:0-Heimsieg gegen Mallorca (Tor: Lobete). Der spanische Teamstürmer fällt wohl auch gegen Sturm aus.