Der LASK verliert auch gegen WAC, Remis bei WSG Tirol - Hartberg

Keine Ahnung, was Ferdinand Oswald in der zweiten Minute geritten hat, als er unmotiviert aus seinem Tor stürmte und an der Strafraumgrenze Jürgen Heil ungehobelt von den Beinen holte, der Richtung Outlinie lief. Es war wohl nur der Respekt vor der Errungenschaft des VAR, dass diese Aktion einer Kontrolle unterzogen wurde. Das Elfmeterfoul des Kapitäns war eindeutig, es war dumm und es reihte sich in die lange Liste von kapitalen Böcken, die sich WSG Tirol in dieser Saison leistet.

Es kommt nicht von ungefähr, dass sich die WSG nach elf Runden am Tabellenende wiederfindet, weil auch gegen Hartberg der von Trainer Silberberger ausgerufene Pflichtsieg nicht eingefahren werden konnte. Immerhin bewiesen die Tiroler beim 2:2 Moral, in numerischer Unterlegenheit rettete Verteidiger Awoudja im Finish per Volley einen Punkt.

Doch die ständigen Patzer müssen der WSG zu denken geben. Vor dem zwischenzeitlichen 1:2 durch Avdijaj (49.) hatte Awoudja einen Aussetzer. 15 Minuten vor Schluss war’s dann wieder Goalie Oswald, der nach einem brutalen Foul an Belakovic zurecht rot sah und sich bei der Aktion auch noch selbst verletzte.