0:1 gegen Real Sociedad: Sturm bleibt in Europa League erfolglos

Heißer Start

Die Basken, die mit einem Morgenlauf an der Mur auf das nächtliche Spektakel zuvor geantwortet hatten, hatten in einer rassigen, attraktiven Anfangsphase durch David Silva und Januzaj die ersten hochkarätigen Chancen (5. und 9. Minute). Sturm spielte aber angetrieben von leidenschaftlichen Fans frech mit, attackierte extrem früh, brachte so Goalie Remiro gelegentlich in Verlegenheit.