Ogris über Austria-Investor: "Nicht mit Stronach vergleichbar"

Am Tag danach gab Austria-Legende Andreas Ogris KURIER-Sportredakteur Alexander Strecha ein ausführliches Interview. Ogris glaubt jedenfalls an eine rosige Zukunft mit dem neuen Investor: "Die Top 3 müssten wieder möglich werden." Was die violette Legende über Gegenwart und Zukunft der Austria zu sagen hatte, gibt es in der 50. Episode der Nachspielzeit zu hören.