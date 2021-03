0:0 im Derby gegen Rapid: Jetzt braucht die Austria ein Wunder

Das 332. Wiener Derby wird nicht nur ob des torlosen Ausgangs nicht in die Geschichte eingehen. Durch das 0:0 schwanden die Chancen der Austria auf die Top 6, nun bedarf es dafür in den verbleibenden zwei Runden eines Fußball-Wunders. Rapid wiederum verlor gegenüber Salzburg an Boden und liegt fünf Zähler hinter dem Leader.