Salzburg mit Pflichtsieg, klarer WAC-Erfolg nach Trainerwechsel

Auch nach dem 1:1 waren die St. Pöltner durchaus ebenbürtig und hatten den einen oder anderen vielversprechenden Angriff. Aber wenn man in der Red-Bull-Arena punkten will, dann darf man sich nicht solche gravierende Stellungsfehler leisten wie die Niederösterreicher in Minute 33: Mwepu konnte ungehindert zur 2:1-Pausenführung einschießen.

Nach dem Wechsel war der natürliche Klassenunterschied nicht mehr zu übersehen. Die Salzburger hatten nun die absolute Spielkontrolle. Nur mit der endgültigen Entscheidung ließ man sich lange Zeit, obwohl es schon vor der 69. Minute einige Möglichkeiten gegeben hatte, um das 3:1 zu erzielen.

In dieser war dann auch bei Salzburg ein Amerikaner erfolgreich: Aaronson traf ins lange Eck. Der 4:1-Endstand wurde in der Nachspielzeit hergestellt: Berisha verwertete einen Elfmeter.