ÖFB-Team in WM-Quali: "Demir kann eine gewichtige Rolle spielen"

Das 333. Wiener Derby ging am vergangenen Sonntag ohne Sieger zu Ende. Austria und Rapid trennten sich mit 1:1. Die Violetten sind damit in der Bundesliga weiter sieglos, gehen mit der Roten Laterne im Gepäck in die Länderspielpause.

Die Lehren aus dem Wiener Derby und warum die Austria nicht ganz so schlecht dasteht, wie die Tabelle vermuten lässt, erklärt KURIER-Sportredakteur Alexander Strecha in der 53. Episode der Nachspielzeit.