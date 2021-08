Ein Wechsel mit Misstönen: Rapid kauft Emanuel Aiwu von der Admira

Jahr für Jahr nimmt das Transferkarussell am Ende den größten Schwung. Mit Blick auf das Stoppschild am Dienstag um Punkt Mitternacht und verbunden mit den Unsicherheiten durch Corona ist die Nervosität heuer bei allen Beteiligten besonders hoch. Und einige verlieren dabei auch die Nerven.

So wie Emanuel Aiwu. Im Februar 2020 hatte Salzburg zwei Millionen Ablöse plus eine weitere für Boni geboten, doch die Admira sagte Nein. Am Wochenende war eine Einigung zwischen den Südstädtern und Rapid nahe, aber der U-21-Teamverteidiger dürfte befürchtet haben, wieder bleiben zu müssen.

Streik oder zu sehr abgelenkt?

Sein Wunsch, gegen Sturm (1:1) lieber nicht zu spielen, hat nicht nur Andreas Herzog empört. Der Trainer sah einen Streik, Aiwu lediglich den Hinweis, dass ihn der Transferpoker zu stark belaste.