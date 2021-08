Horvath entscheidet sich für LASK, Rapid bastelt an Alternativen

Sascha Horvath hatte die Wahl. Rapid wollte ihn, der LASK bekommt ihn. Der 25-Jährige nutzt seine Ausstiegsklausel von 400.000 Euro, um Hartberg zu verlassen.

Laut KURIER-Informationen hat der Techniker bei den Linzern bereits den Medizincheck absolviert und soll im 3-4-3-System als Flügelstürmer zum Einsatz kommen. Rapid hat somit wie einst bei Gruber und Balic gegen den LASK den Kürzeren gezogen.

Von großer Trauer ist in Hütteldorf allerdings nichts zu bemerken. Sportdirektor Zoran Barisic dürften Alternativen bereit stehen - bis zum Transferende soll ein anderer Flügel verpflichtet werden. Ein Legionärsplatz ist noch zu vergeben, weil alle Stammspieler bleiben dürften.

Zwei Neue, kein Verkauf?

Zusätzlich wird noch an einem weiteren Einkauf gebastelt. Die Wunschvorstellung von Trainer Didi Kühbauer könnte wahr werden: Den Kader zusammen halten und mit zwei Zugängen verstärkt in den Europacup-Herbst starten. Lediglich Horvath hat am Weg von der Steiermark nach Wien nicht gestoppt, sondern ist nach Linz weitergefahren.

Andrades Nachfolger

Spannend bleibt es auch abseits von Horvath beim LASK: Die OÖN berichten, dass Innenverteidiger Andres Andrade nach Bielefeld verkauft werden wird.