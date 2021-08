Das Transferziel: Warum Rapid Sascha Horvath kaufen will

Dass der Transfer wahrscheinlich ist, liegt auch an Horvaths Standardstärke. Aktuell tritt bei den Grünen nur Schick ähnlich gute ruhende Bälle. Da der Routinier derzeit oft Ersatz ist, schießt Marco Grüll die meisten Standards. Auch das kann der Top-Neuzugang ordentlich, aber nicht auf Horvaths Niveau.

Hartberg präsentierte Sonntagnachmittag bereits den direkten Ersatz: Donis Avdijaj, 25 – auch der Deutsche war mal ein Top-Talent.

Ist der Weg damit frei nach Hütteldorf? Nicht ganz, auch der LASK ist laut Sky an einem Kauf von Hartbergs Top-Spieler dieser Saison interessiert.

"Zoki, der Weihnachtsmann"

Ein Indiz, dass sich Rapid gegen das Interesse aus Linz durchsetzt, lieferte Didi Kühbauer. In den vergangenen Wochen antwortete der Rapid-Trainer grimmig auf Fragen nach seinen Transfererwartungen. Sonntagabend packte der Burgenländer auf eine ganz ähnliche Frage nach Wochen wieder einmal seinen Schmäh aus.

"Ich glaube an den Weihnachtsmann und kriege dann auch immer etwas geschenkt. Jetzt glaube ich auch, dass ich noch einen Spieler zusätzlich bekomme. Ich bin überzeugt, dass der Zoki liefert", sagte Kühbauer. Grinsender Zusatz in Gedanken an Sportchef Barisic vor dem Abgang in die Länderspielpause: "Zoki, der Weihnachtsmann - das passt gut."