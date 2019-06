Rekord-Mann Sascha Horvath: Wenn das Turnier zum Alltag wird

„Und so eine Chance kriegst du nur einmal im Leben“, würde ein klassischer Zusatz für Österreichs Kicker lauten. Doch es gibt auch einen alten Turnier-Hasen im 23-Mann-Kader, in den Gluhakovic statt Lovric (verletzt) nominiert wurde.

Sascha Horvath hat an der U-17-EM 2013 in der Slowakei, der U-17-WM 2013 in Dubai, der U-19-EM 2014 in Ungarn und der U-19-EM 2015 in Griechenland teilgenommen. Die U-21-EM in Italien ist also seine fünfte Endrunde. Der 1,65-Meter-Mann ist damit nicht nur der Kleinste im Kader, sondern auch Rekordspieler in der gesamten ÖFB-Historie.

„Ich habe nicht gewusst, dass ich der Rekordspieler bin. Das ist schon eine Ehre“, sagt der verblüffte Mittelfeldspieler, vom KURIER auf den Bestwert angesprochen. „Fast immer haben wir uns im letzten Moment qualifiziert. Das zeigt mir: Nur nicht aufgeben! Wir können auch bei der EM immer zurückkommen.“