Christoph Baumgartner: Ein Talent auf der Überholspur

„Ich habe mir immer einfach getan in der Schule, wollte zum Abschluss der Akademie nach vier Saisonen nach Deutschland, aber trotzdem im BORGL die Matura machen“, erzählt Baumgartner im KURIER-Gespräch. So entstand der Plan, von der sechsten in die achte Klasse zu springen und das fünfjährige BORGL nach nur vier Jahren zu verlassen. „In diesem Sommer hab’ ich halt ein bissl mehr ins Lernen investiert.“

Mit beneidenswerter Abgeklärtheit meint der 19-Jährige: „Ich weiß ganz gut, was in der Zukunft anstehen könnte. Und im Rückblick war es eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe.“

Bei Hoffenheims U 23 schaute Chefcoach Julian Nagelsmann Baumgartner genau und gerne zu, im Winter folgte der Sprung zu den Profis. Die ersten Großklubs haben bereits Interesse angemeldet, aber Berater Thomas Böhm blockt alles ab.