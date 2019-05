Werner Gregoritsch im Interview: "Ich war die Lokomotive"

Österreich bei einer U-21-EM? Ja, das gibt es.

Mit Trainer Werner Gregoritsch ist erstmals in der ÖFB-Geschichte die Qualifikation für die Endrunde gelungen. Die besten Zwölf spielen im Juni in Italien. Österreich trifft in Triest auf Serbien (17. 6.), in Udine auf Dänemark (20. 6.) und Deutschland (23. 6.).

Im KURIER-Interview spricht Werner Gregoritsch über den Zusammenhalt im Team, Videos und Alkohol.

KURIER: Sie bereiten die erste U-21-EM mit Österreich vor. Was sind die wichtigsten Punkte?

Werner Gregoritsch: Das Wichtigste ist, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Ich bin überzeugt: Mit einem ähnlichen Team wie im Play-off können wir ein gutes Turnier spielen. Mit der Qualifikation haben wir bereits Historisches geschafft.

Wöber, Laimer, Schlager, Danso, Wolf, Lienhart und Lazaro könnten für die U 21 spielen, sind aber auch für Teamchef Foda ein Thema. Wie viele A-Teamspieler bekommen Sie?

Mit Franco Foda ist alles sehr gut abgestimmt: Zuerst spielt das A-Team, und nach der Partie in Nordmazedonien bleibt noch eine Woche bis zu unserem EM-Auftakt gegen Serbien. Ich plane mit bis zu vier Spielern, die nachkommen. Ich bin in dieser Hinsicht etwas schizophren.

Wie meinen Sie das?

Ich möchte natürlich die bestmögliche Mannschaft. Ich freue mich aber ganz ehrlich über jeden der 15 U-21-Spieler, die es bei mir ins A-Team geschafft haben. Das Problem für unseren EM-Kader wird woanders liegen.

Und zwar?

Es gibt keine Abstellungspflicht der Vereine. Lienhart und Wöber sind noch verletzt. Da ist es nicht selbstverständlich, dass sie direkt aus der Reha anreisen dürfen.

Ist es nicht schwierig, ohne Top-Elf etwas einzustudieren und den Test gegen Frankreich am 11. Juni zu bestreiten?

Einstudieren ist im Team ohnehin immer schwierig. Unsere beiden großen Themen sind die Regeneration, weil die Spieler unterschiedlich belastet ankommen. Das zweite sind die Mechanismen – die kennen alle, weil wir immer vom 4-2-3-1 mit gewissen Varianten ausgehen.

Gibt es Spieler, auf die Sie nicht mehr hoffen?

Ich kann hier verraten, dass alle Kandidaten bei der EM dabei sein wollen. Auch Lazaro, der seit zwei Jahren fix im A-Team dabei ist. Das macht mich schon stolz.

Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Trainer?

Es war immer mein Traum, die besten Jungen zu trainieren. Das ist wunderbar aufgegangen. Ich war dafür die Lokomotive. Ich bin wie ein englischer Manager, der Supervisor. Ich habe sehr gute Assistenten und Mitarbeiter. In der Verteilung der Aufgaben bin ich wichtig, aber alleine würde das nie gehen.

Wie haben Sie sich entwickelt?