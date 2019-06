Der Bundespräsident verabschiedete ÖFB-U21 zu EM nach Italien

"Spektakulär und abenteuerlich"

Der 3:1-Testsieg gegen Turnier-Mitfavorit Frankreich habe daran nichts geändert. "Ich glaube sicher, dass die Fachleute einmal aufgehorcht haben, aber meistens ist es so, dass die Leute argumentieren können, der Gegner war überheblich, hat eine schwere Vorbereitung gehabt. Das kann man auslegen, wie man will. Es war ein Testspiel, da kannst du nicht eins zu eins umlegen", verlautete der Steirer.

Die erstmalige EM-Teilnahme verglich er auch mit der Erstbesteigung des Mount Everest. "Es ist alles sehr spektakulär und abenteuerlich, da kann alles passieren. Du kannst beim ersten Basislager abbrechen, weil du es einfach nicht packst, du kannst es aber auch nach oben schaffen, wenn es ein Flow wird", sagte Gregoritsch. Nur dabei zu sein, sei für ihn zu wenig. "Wir wollen schon etwas erreichen", betonte der ÖFB-Coach.

Wichtig sei auf dem Weg dahin auch die mentale Komponente. "Wir müssen an uns glauben", so Gregoritsch. Den Ausfall von Lovric bezeichnete der ÖFB-Trainer als "fürchterlich". Der 21-Jährige sei auch aufgrund einer starken Leistung in der Quali im Auswärtsduell mit Serbien ein Thema für einen Einsatz im EM-Auftaktspiel gewesen. "Es ist ganz schlimm, weil er auch im Training gezeigt hat, dass er uns sehr geholfen hätte bei der EM", so Gregoritsch.