Die Europacup-Gegner von Rapid, Sturm und LASK unter der Lupe

Maccabi Tel Aviv eliminierte in der Qualifikation wurden Karaganda (Kasachstan), Trnava (Slowakei) und Niksic (Montenegro) ohne Niederlage. Meisterschaftsstart ist am Sonntag mit dem Spiel bei Bnei Sachnin. Seit Sommer wird der Vizemeister von Patrick van Leeuwen betreut, der Niederländer kam 2016 als Nachwuchskoordinator, sprang aber auch immer wieder als Interimstrainer ein. In der Defensive spielen zwei Spanier und ein Portugiese. Luis Hernández wurde bei Real Madrid ausgebildet, spielte danach bei Gijón, Leicester und Málaga. Der kroatische Stürmer Stipe Perica kam im Sommer ablösefrei aus Watford.

Alaschkert, die Mannschaft aus der armenischen Stadt Martuni, die in der Hauptstadt Jerewan spielt, ist die große Unbekannte, die noch nie gegen einen österreichischen Klub gespielt hat. Der Meister schlug in der Qualifikation zur Champions League Waliser und schied gegen Tiraspol aus. In der Quali zur Europa League kam mit 0:0 und 0:1 gegen die Glasgow Rangers das Out. In der Meisterschaft gab es für die Legionärstruppe in drei Spielen nur einen Punkt.