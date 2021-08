Später Jubel: Der LASK steigt in die Conference League auf

STIMMEN ZUM SPIEL:

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Es war wie erwartet ein unglaublich intensives Spiel. Wir haben extrem dagegengehalten und einen super Job gemacht. Aus meiner Sicht sind wir verdient in die Gruppenphase gekommen. Wir sind in der Partie dringeblieben und haben gewusst, dass der Gegner irgendwann nachlassen wird. In den wichtigen Situationen haben wir unsere Chancen verwertet. Das gibt uns viel Motivation für die kommenden Aufgaben."

Husein Balic (LASK-Torschütze): "Es war in der ersten Halbzeit dasselbe Spiel wie im Hinspiel. Wir haben gewusst, dass viele hohe Bälle kommen und wussten aber auch, dass wir mehr Qualität haben, wenn wir den Ball flach halten. Es war ein Knackpunkt, dass die Null so lange gestanden ist. Nach dem Tor haben sie nicht mehr nachlegen können. Im Endeffekt war es eine harte Partie, in der wir uns durchgesetzt haben."

Marko Raguz (LASK-Torschütze): "Der Einzug in die Conference League gibt einen enormen Boost für den Verein. In so einem Spiel Verantwortung zu übernehmen, das ist meine Aufgabe. Es hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich der Mannschaft heute helfen habe können."