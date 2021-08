Souverän zum Rekord: Rapid zieht erneut in die Europa League ein

STIMMEN ZUM SPIEL

Leo Greiml (Rapid-Torschütze): "Die ganze Phase, die wir von der 1. Runde an durchgemacht haben, war sehr intensiv. Ich bin glücklich, dass wir uns für die Gruppenphase im Europacup qualifiziert haben. Wir haben gewusst, dass Luhansk eine richtig gute Mannschaft hat, das haben sie auch gezeigt in den zwei Spielen. Wir haben in Wien 3:0 gewonnen und sind hier richtig gut gestartet und mit 2:0 in Führung gegangen. Dann war es eigentlich schon klar, dass wir weiterkommen. Für mich als 20-jähriger Bursch gibt es nichts Geileres als in der Europa League zu spielen, außer natürlich in der Champions League, und die wird auch noch kommen."

Marco Grüll (Rapid-Torschütze): "Die Freude ist groß, dass wir es geschafft haben. Gesamt gesehen war es im Finish schon entschieden, aber wir wollten die Partie auch unbedingt gewinnen, das haben wir mit ein bisschen Glück am Schluss geschafft. Über weite Strecken haben wir aber souverän agiert. Bei meinem Tor war der Winkel nicht sonderlich super, ich habe aber gesehen, dass der Tormann ein bisschen im langen Eck steht, deshalb habe ich den Ball mit dem Spitz ins kurze Eck geschossen. International zu spielen ist eine sehr geile Erfahrung."