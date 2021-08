Auslosung zur CL-Gruppenphase live: Auf wen trifft Salzburg?

Von einem Fluch kann keine Rede mehr sein. Nach davor elf vergeblichen Anläufen in der Qualifikation steht Serienmeister Red Bull Salzburg zum dritten Mal in Serie in der Gruppenphase der Champions League. Dort soll sich die junge Mannschaft von Neo-Trainer Matthias Jaissle weiterentwickeln. Sie hat im Sommer einen weiteren Umbruch hinter sich gebracht. Die Reifeprüfung im Play-off-Rückspiel bei Bröndby IF bestand Salzburg mit einem neuerlichen 2:1-Sieg aber mit Bravour.