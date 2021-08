Nach EM- und CL-Titel: Jorginho ist Europas Fußballer des Jahres

"Ich nehme den Preis im Namen meines Teams an. Ich bin absolut begeistert", sagte Tuchel. Als beste Fußballerin des Kontinents wurde Alexia Putellas vom FC Barcelona geehrt.

Einer der Leistungsträger

"Ich bin sehr glücklich mit dem Preis", sagte Jorginho und bedankte sich bei allen, "die mir auf dieser Reise geholfen haben". Der 29-Jährige spielt seit 2018 in London und gehörte auch schon bei Chelseas Triumph in der Europa League 2019 zu den Leistungsträgern. Auch unter Tuchel, der Chelsea im Jänner übernahm, ist der gebürtige Brasilianer, der seit 2016 für Italien aufläuft, einer der entscheidenden Spieler - ebenso wie in der Squadra Azzurra beim EM-Triumph.