Nach Wiener Derby: "Mir wird schlecht, wenn ich auf die Tabelle schaue"

Kühbauer glaubt "an den Weihnachtsmann"

Rosig ist aber auch die Kaderdichte bei den Hütteldorfern, die mit derselben Startformation wie am Donnerstag beim Europa-League-Aufstieg in der Ukraine antraten, keinesfalls. Deshalb hoffen auch sie angesichts sechs weiterer EL-Spiele im Herbst auf Verstärkungen. "Ich glaube auch an den Weihnachtsmann, deshalb bin ich überzeugt, dass er was bringen wird", scherzte Kühbauer. In der Breite besser aufgestellt zu sein, wäre für das Team sehr gut. "Denn die Belastung wird ja nicht weniger."