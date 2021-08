Schmid vor dem Derby: „Haben immer alles für unsere Farben gegeben““

Aller guten Dinge sind eben drei. Manfred Schmid betrachtet am Sonntag (17 Uhr) in der Generali-Arena das 333. Wiener Derby aus seiner persönlich dritten Perspektive. Nachdem er es schon als Spieler und Co-Trainer erlebt hat, führt er die Austria erstmals als Cheftrainer in den ewig brisanten Vergleich mit dem Lieblingsrivalen Rapid. Die Vorfreude könnte beim Wiener nicht größer sein: „Ich spüre noch keine Anspannung oder Nervosität, sondern ich freue mich riesig auf dieses Spiel.“