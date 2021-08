Geld für die Wiener Austria: Benedikt Pichler wird verkauft

Auf dem Konto der finanziell nicht auf Rosen gebetteten Wiener Austria wird in den nächsten Tagen eine ordentliche Summe eingehen. Benedikt Pichler wechselt in die zweite deutsche Liga zu Holstein Kiel, die Ablöse für den 24-Jährigen liegt KURIER-Informationen zufolge bei rund einer Million Euro.

Der Offensivspieler, der 2019 von Austria Klagenfurt aus der zweiten Liga nach Wien gekommen ist, war in der vergangenen Saison einer der auffälligsten Spieler bei den Wienern und mit sechs Toren und fünf Assists in der Bundesliga auch Topscorer der Mannschaft.

In dieser Saison stand er unter Trainer Manfred Schmid zuletzt aber nicht immer in der Startelf. Am Sonntag im 333. Wiener Derby gegen Rapid (1:1) war er gar nicht erst im Kader.

Das hängt vermutlich mit dem Transfer zusammen. Bereits am Montag absolviert Pichler in Kiel den Medizincheck, ehe der Wechsel verbunden mit einem Vierjahresvertrag auch offiziell verkündet werden soll. Holstein Kiel ist nicht nach Wunsch in die neue Saison gestartet. In fünf Spielen gab es bisher nur einen Sieg und vier Punkte.