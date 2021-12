Ex-Rapidler Szanto: "Die schwierigste Entscheidung meines Lebens"

Die Wiener Großklubs haben turbulente Wochen hinter und vor sich. Die Austria hat sich am Montag-Abend auf einen neuen Investor geeinigt, die österreichische Lösung mit Ex-LASK-Vizepräsident Jürgen Werner bekam den Zuschlag. Beim Stadtrivalen Rapid ist zudem ein neuer Trainer im Amt: Ferdinand Feldhofer trat die Nachfolge von Didi Kühbauer an und soll die Top 6 in der Bundesliga sowie wenn möglich das Überwintern in der Conference League sichern.

Einer, der all das nur mehr von außen verfolgen kann, ist der gebürtige Ungar Tamas Szanto. Er träumte wie so viele Kinder und Jugendliche von einer Karriere als Profi-Fußballer. Bei Rapid Wien galt er lange als großes Talent, zwischen 2016 und 2018 lief er 35 Mal in der Bundesliga auf.