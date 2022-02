Was für die einen der größte Erfolg der Vereinsgeschichte war, ist für die anderen alljährlich die Mindestanforderung in der Fußball-Königsklasse. Wenn Red Bull Salzburg daher am Mittwoch, den 16. Februar, im Achtelfinale der Champions League den deutschen Rekordmeister Bayern München empfängt, ist die Ausgangslage klar: Österreichs Meister hat nichts zu verlieren.