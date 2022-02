3:1 gegen den LASK: Seriensieger Salzburg steht im Cup-Semifinale

Salzburg hat im Winter alle Schlüsselspieler halten können, geht mit nahezu unverändertem Kader ins Frühjahr. Dementsprechend war auch das Ergebnis im ersten Spiel des Jahres wenig überraschend. Im Cup-Viertelfinale gab es ein 3:1 gegen den LASK, im Halbfinale geht es jetzt gegen den WAC. Das zweite Semifinale Anfang März bestreiten Ried und die Gäste aus Hartberg.

In diesem Bewerb war es für die Bullen bereits der 51. Sieg in den letzten 52 Spielen. Der Weg zu Titel Nummer neun scheint geebnet. Und: Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle nimmt im Hinblick auf die Champions-League-Hits gegen die Bayern Fahrt auf.

Sesko verletzt

Einen Rückschlag gab es nach der nicht optimalen Vorbereitung (Corona, Verletzungen, Afrika-Cup) aber auch: Sesko verletzte sich am Oberschenkel.

LASK überrascht

Die Salzburger gaben in den ersten zwei Minuten schon zwei Torschüsse ab. Doch der LASK ließ sich davon nicht beirren, hielt dagegen. Nach einer schönen Kombination traf Horvath mit etwas Glück per abgefälschtem Schuss zum 1:0 (13.).

Die Antwort der Hausherren folgte prompt. Sesko setzte sich rechts durch, Renner lenkte seine Flanke unhaltbar ins eigene Tor ab – 1:1 (15.).

Die Linzer wussten immer wieder mit schnellen, direkten Kombinationen in die Spitze zu gefallen. Neuzugang Twardzik zeigte in der Innenverteidigung gute Ansätze, war jedoch nicht immer auf der Höhe. So auch knapp vor der Pause, als Salzburg nach einem Fehler des Tschechen zu einem Eckball kamen. Kapitän Ulmer, der seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat, bediente Kristensen, und der Däne stellte per Kopf auf 2:1 (41.).