Rapids "Selbstfaller" im ÖFB-Cup: "Werden keinen Titel mehr holen"

"Nicht alles verteufeln"

Laut Feldhofer besserte sich die Leistung mit der Einwechslung der beiden Winter-Zugänge Yusuf Demir und Ferdy Druijf in der 55. Minute. "Da haben wir uns viele Chancen über Standards erarbeitet und auch in Unterzahl (Anm.: Dalibor Velimirovic sah in der 78. Minute Gelb-Rot) die Sache gut gemacht."

Der Ex-ÖFB-Internationale unterteilte das Match in Drittel. "Das erste und das dritte Drittel waren sehr gut. Dazwischen haben wir eines ausgelassen", meinte Feldhofer und warnte davor, Schwarzmalerei zu betreiben. "Man darf jetzt nicht den Fehler machen, alles zu verteufeln. Es hat gute Phase gegeben, jetzt müssen wir das über 90 Minuten schaffen."