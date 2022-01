Matthias Jaissle: "Da bin ich als Person nicht so wichtig"

Man weiß mittlerweile einiges über den Trainer Matthias Jaissle, aber wenig über den Menschen. Halten Sie Ihr Privatleben bewusst privat?

Gute Frage. Tatsächlich finde ich es deutlich interessanter, wenn wir über sportliche Themen sprechen. Da bin ich als Privatperson nicht so wichtig.

Das heißt, es hat auch keinen Sinn danach zu fragen?

(lacht) Nicht wirklich. Sie können es versuchen, aber ich halte mich da gerne bedeckt.

Eine Frage dazu sei gestattet, sie hat auch mit Fußball zu tun: Was machen Sie, um vom Fußball abzuschalten?

(lacht) Gut formuliert. Hier in Salzburg bietet es sich natürlich an, auch mal die Natur zu nutzen. Ich gehe gerne in die Stadt oder auf den Berg. Im Sommer auch mal an den See. Ich bin im Urlaub nach langer Zeit wieder mal auf den Skiern gestanden. Das macht Spaß, und du kriegst den Kopf frei.