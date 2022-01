Salzburg verzichtet auf 18 Millionen, Rapid setzt auf drei Stürmer

In zweieinhalb Wochen geht es mit dem Cup-Viertelfinale schon wieder los. Was tut sich bei den Bundesligisten in der Frühjahrsvorbereitung?

Salzburg Angebote, von denen die Konkurrenz träumt, werden beim Serienmeister abgelehnt: Brenden Aaronson sollte um 18 Millionen Euro zu Leeds wechseln, berichtet The Athletic. Doch Salzburg will den 21-jährigen Spielmacher, der vor einem Jahr um sechs Millionen aus Philadelphia kam, im Winter noch nicht in die Premier League ziehen lassen.