Rapid siegt beim Comeback von Yusuf Demir im Test mit neuem System

Neben dem Japaner stürmten Kara im Zentrum und links Fountas.

Zur Pause wechselten alle zehn Feldspieler bei Rapid – neu dabei war dann auch Yusuf Demir, noch mit seiner „alten“ Nummer 48.

Fehler vor Ausgleich

Filip Stojopvic patzte nach wenigen Sekunden in ungewohnter Position als Innenverteidiger, Lukas Sulzbacher beging ein Elfmeterfoul und der Neunte der polnischen Liga glich aus (46.).

Die Rapidler spielten nun im 4-4-2 mit Raute, was gleich blieb, war die harte Gangart von beiden Seiten. In Minute 69 übertrieb es das Team aus Krakau und musste nach einer Roten Karte in Unterzahl fertigspielen.

Traumtor von Oswald

Die Wiener waren wieder dominanter und kamen in Minute 85 zum Siegtor. Der hochgezogene Amateur Moritz Oswald zog aus 20 Metern ab. Der Volley des 20-jährigen Mittelfeldspielers ging genau ins Kreuzeck.

Demir, der als Zehner agierte, gelang noch beinahe das 3:1.