Yusuf Demir: „Wir sind Rapid, wir sollten jedes Spiel gewinnen“

Mit dem neuen Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer gibt es bereits eine gute Verbindung: "Er redet sehr viel mit dir und will dich weiterbringen."

Mit an Bord in der Türkei ist auch Steffen Hofmann, mit dem Demir eine besondere Verbindung hat: "Ich hatte auch in Barcelona sehr viel Kontakt mit ihm. Er ist ein Freund. Wenn man was braucht, kann man sich immer bei ihm melden. Egal, ob du ein Nachwuchsspieler oder ein Profi bist, er ist für alle gleich."