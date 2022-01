Austria und der Investoren-Deal: Kein Kopfweh mehr bis Juni 2023

Kommt künftig auch noch ein internationaler Geldgeber?

Davon ist auszugehen, weil dieser erste Schritt nur als Anfang einer Reise betrachtet werden kann. Will die Austria künftig auch auf europäischer Ebene nur halbwegs mitspielen, dann wird man internationale Geldquellen erschließen müssen. In den Verhandlungen mit Ivan Bravo wurde klar, dass er sich einen Doppelpass mit Jürgen Werner hätte vorstellen können. Was jetzt nicht ist, kann ja noch werden. Das gilt aber auch für jeden anderen internationalen Player.