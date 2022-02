Ex-Bayern-Boss: "Sabitzer war ein Luxustransfer"

Sabitzers Berater ließ das allerdings nicht lange im Raum stehen. "Ich glaube, dass es, wenn man die Leistung von ihm in Leipzig beurteilt und sieht, heute Bayern München, dann glaube ich schon, dass er viel, viel Luft nach oben hat", so Roger Wittmann.

Sabitzer müsse erst so richtig beim FC Bayern "ankommen", so der Berater weiter. "Da ist jetzt das erste halbe Jahr rum, er konnte keine Vorbereitung mitmachen in Bayern. Das war alles noch am letzten Tag", blickte der 61-Jährige auf das Ende der Sommer-Transferperiode zurück und fügte an: "Ich glaube, dass man jetzt nach der vorbereitenden Vorbereitung einen neuen Sabitzer sehen wird."