ÖFB-Star Schnaderbeck: "Wir wurden zu wenig gesehen und gehört"

"Highlight" Euro

Vollen Fokus legt die Teamkapitänin jetzt auf die Europameisterschaft im Sommer. Am 6. Juli startet Österreich im Old Trafford gegen Gastgeber England in die EM. "Unabhängig vom sportlichen Ausgang ist das natürlich ein Highlight. Das Eröffnungsspiel gegen England in England zu haben – vor vollem Haus – in so einem historischen Stadion. Das ist etwas, wovon viele Jungs und Mädchen träumen."

Apropos träumen. In der 70. Folge der Nachspielzeit verrät Schnaderbeck zudem, welches Ziel sie nach dem Erreichen des Semifinales 2017 bei dieser EM hat und was sie sich für die nächsten Generationen an Fußballerinnen in Österreich wünschen würde.