ÖFB-Präsident Milletich: "Foda ist sicher der erfolgreichste Teamchef"

So gab sich Milletich zuversichtlich, dass Foda mit dem ÖFB-Team das Ticket für die WM in Katar lösen wird. "Franco Foda ist sicher der erfolgreichste Teamchef der letzten Jahre", so der Burgenländer. Der Unternehmer sprach zudem über die durchwachsene ÖFB-Bilanz im abgelaufenen Jahr, die starken Leistungen des Frauen-Teams und die Corona-Belastung.

All das und mehr in der 64. Episode der KURIER-Nachspielzeit.