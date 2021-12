Real Madrid bestätigt: David Alaba ist Corona-positiv

Kurz und bündig gab Real Madrid am Dienstagabend bekannt: "Unsere Spieler Isco und David Alaba wurden positiv auf Covid-19 getestet." Für den Österreicher ist die Infektion nun bereits die zweite nach einer im vergangenen Sommer.

Noch am Sonntag hatte Österreichs Topstar beim 0:0 des Tabellenführers in der spanischen Liga gegen Cadiz durchgespielt. Doch bereits da fehlte bei den Königlichen der eine oder andere Star wegen eines positiven Befundes.

Kein Urlaub

Alaba wird damit nun beim Spiel am Mittwoch in Bilbao fehlen. Um einen großen Urlaub um die Weihnachtszeit wird er nicht umfallen. Schon wenige Tage nach dem Heiligen Abend bittet Carlo Ancelotti seine Stars wieder zum Training. Am 2. Jänner spielt Real in der Liga gegen Getafe.

Am Mittwoch gegen Bilbao hat Ancelotti nun vor allem aber Personalsorgen im Mittelfeld. Modric fehlt wegen Corona ebenso wie der gesperrte Casemiro. Real führt in der Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf den FC Sevilla, der jedoch ein Spiel weniger hat, die Tabelle der Primera División an.