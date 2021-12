Barcelona holt im Nachtrag in Sevilla einen Punkt

Der FC Barcelona kam ohne Yusuf Demir im Nachtragsspiel der 4. Runde der spanischen Primera Division am Dienstag beim FC Sevilla zu einem 1:1-Unentschieden. Papu Gomez hatte die Andalusier nach einer guten halben Stunde in Führung gebracht. Für Barca traf Verteidiger Araujo kurz vor der Halbzeit per Kopf.

Nach einer roten Karte für Sevillas Kounde (64.) drückten die Katalanen am Ende auf den Siegestreffer. Es blieb jedoch beim 1:1 - ein Resultat, das wohl am ehesten Real Madrid hilft. Der Spitzenreiter hält den ersten Verfolger Sevilla damit weiterhin fünf Punkte auf Distanz. Barcelona hat als Siebenter gar 15 Punkte Rückstand.