Erfolgreichster ÖFB-Teamchef? Eine Zwischenbilanz der Ära Foda

Doch wie beim Punkteschnitt ist auch hier Vorsicht geboten. Denn auch hier zehrt Foda noch etwas von den Ergebnissen der ersten drei Jahre seiner Amtszeit. So musste das ÖFB-Team in diesem Jahr 23 Gegentreffer hinnehmen und damit fast genauso viele wie in den drei Jahren zuvor gemeinsam (24). Hielt man 2018 bis 2020 noch Schnitt von weniger als einem Gegentor pro Spiel, so stieg dieser Wert 2021 auf 1,44. Tiefpunkte waren etwa das 0:4 gegen Dänemark Ende März oder das 2:5 in Israel Anfang September.

Kein Torgarant

Fodas sehr passive und defensive Spielweise macht sich also in der Gesamt-Bilanz der erhaltenen Gegentreffer durchaus bemerkbar, in den letzten Monaten konnte sich der Teamchef aber selbst darauf nicht mehr verlassen.

Was die erzielten Treffer angeht findet sich Foda im Mittelfeld der erfolgreichsten ÖFB-Teamchefs wieder. Mit im Schnitt 1,61 Toren pro Spiel lässt er etwa einen Marcel Koller (1,5) oder Hans Krankl (1,52) hinter sich, bleibt aber deutlich hinter Herbert Prohaska (1,88).