Fußball live: Der Ticker zu Österreich gegen Moldau

Um 20.45 Uhr geht es in Klagenfurt los: Österreich trifft im letzten Spiel der WM-Qualifikation auf die Republik Moldau. Ein deutlicher Sieg gegen das Team mit erst einem Punkt muss her. Das Team von Franco Foda kann die in der Gruppe drittplatzierten Israeli nur dann überholen, wenn diese gegen Färöer nicht siegen.