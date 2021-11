ÖFB-Star Arnautovic: "Ich hoffe, es dreht sich ins Positive"

"So ist Fußball, einmal ist es top, dann gelingt es nicht. Ich hoffe, es dreht sich jetzt wieder ins Positive", meinte Doppeltorschütze Marko Arnautovic nach dem 4:1 über die Republik Moldau. "Leider sehen wir uns jetzt vier Monate nicht bis zu den Play-offs."

Teamchef Franco Foda ist überzeugt: "Wir haben genug Qualitäten, um im Playoff weiter zu kommen." Es freut ihn, dass er auch im März Teamchef Österreichs sein wird. "Wir hatten am Montag ein kurzes Gespräch und ich war informiert, dass ich bei der Relegation dabei bin. Nächstes Jahr im März sind alle wieder an Bord, da kann der Trainer wieder aus dem Vollen schöpfen. In einem Spiel ist alles möglich, dass haben wir in der Europameisterschaft gegen Italien gesehen."